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Китайская вирусная пневмония

Санаторий Якутска перепрофилируют в пункт контроля за прибывающими из Китая

Врачи будут наблюдать за этими людьми в течение двух недель

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Санаторий "Абырал" в Якутске будет перепрофилирован в пункт наблюдения, где в течение двух недель будут находиться люди, прибывшие из Китая, для профилактики против пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщил представитель городского управления здравоохранения на еженедельной планерке мэра столицы в понедельник.

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"Продолжаются противоэпидемические мероприятия против завоза коронавируса. Определен пункт обсервации - это санаторий "Абырал". Все граждане, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут [наблюдаться] в течение двух недель в этом здании", - сказал представитель ведомства.

Всех, прибывающих из Китая и обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ в течение двух недель после приезда изолируют, госпитализируют и обследуют на весь перечень возможных возбудителей инфекции, включая на пневмонию, вызванной коронавирусом.

По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, с 1 января по 6 февраля досмотрено 16 прибывших международных рейсов, 1 тыс. 543 пассажира и члена экипажей. За этот период выявлены пятеро больных с высокой температурой и респираторными симптомами, где окончательными диагнозами стали грипп, ОРВИ и острый бронхит. Также с 26 января введена дистанционная термометрия прибывающих пассажиров внутренними авиарейсами из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Новосибирска. На 6 февраля были досмотрены 44 рейса из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, 4216 пассажиров и членов экипажа. На одном досмотре была выявлена одна больная с высокой температурой, которой в итоге поставили диагноз ОРВИ.

Автономная некоммерческая организация санаторий "Абырал" - это лечебно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 70-100 мест.

Теги
РоссияКитайДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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