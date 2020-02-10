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Китайская вирусная пневмония

Режим повышенной готовности ввели в Еврейской АО из-за коронавируса

Случаев заражения на территории региона нет

ТАСС, 10 февраля. Власти Еврейской автономной области ввели режим повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства.

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Граница Еврейской автономной области на юге по реке Амур совпадает с государственной границей России и Китая. В области приостановлена работа пунктов пропуска Нижнеленинское-Тунцзян и Амурзет-Лобэй. Пропуск граждан осуществляется только по соответствующим запросам.

"На территории Еврейской автономной области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования", - сказал представитель управления. Это необходимо для недопущения завоза в регион и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

Главам районов и главе мэрии Биробиджана также рекомендовано ввести режим повышенной готовности. В области поручено организовать сбор и передачу информации о складывающейся обстановке в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по области.

В управлении ТАСС сообщили, что случаев заражения коронавирусом на территории области нет.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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