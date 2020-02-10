Си Цзиньпин намерен посетить РФ в мае для празднования 75-летия Победы

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Китайская сторона подтвердила намерение председателя КНР Си Цзиньпина нанести официальный визит в РФ в мае для участия в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Сохраняется надежда на то, что к весне ситуация выправится и наши главные мероприятия, которые начинаются с начала мая с ожидаемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и то, что дальше планируется, все это пойдет по ранее согласованному графику", - сказал он.

"Во всяком случае нам наши китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует", - отметил посол.

Как ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения на празднование юбилея Победы в 2020 году также были направлены президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим главам государств.

Серия мероприятий в честь 75-летия Победы

Андрей Денисов заявил, что правительства России и Китая намерены провести в 2020 году серию масштабных мероприятий в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне.

"75-летие Победы - это дно из главных направлений нашей работы, работы посольства в этом году. Мы планируем довольно большой круг мероприятий. Могу на память некоторые из них назвать", - сказал он. "В мае у нас планируется российско-китайский фестиваль фильмов о войне. С нашей стороны главной, как ожидается, будет лента "Т-34", которая вызвала большой интерес у наших кинозрителей, хорошо пошла в российском прокате. Надеемся, что и китайским кинозрителям она понравится", - указал дипломат.

"Снят вторым телеканалом очень интересный художественно-документальный фильм о наших лётчиках-добровольцах в небе Уханя, как раз того самого Уханя, где сегодня разворачивается главный фронт борьбы с эпидемией, а в конце 30-х годов это был главный фронт воздушной войны с японскими захватчиками. Общий контингент наших летчиков и техников превышал 2 тыс. человек. Они были единственными, кто в тот момент пришел на помощь Китаю", - сообщил Денисов.

"Это была героическая эпопея. Достаточно сказать, что около десяти наших летчиков получили звание Героя Советского Союза. В Китае очень уважительно, очень бережно относятся к их памяти", - рассказал дипломат. По его словам, местные власти поддерживают в хорошем состоянии советские воинские памятники и мемориалы, посвященные летчикам и военным советникам. "И нашими общими усилиями создается и пополняется экспонатами музей, посвященный этой странице Второй мировой войны. Вся эта работа, конечно, будет продолжена", - указал он.

Другие мероприятия

"Мы планируем разного рода фотовыставки с использованием возможностей нашего культурного центра. Разумеется, мы представим к награждению юбилейными наградами некоторых китайских ветеранов", - добавил Денисов.

"У нас каждый год проводится акция "Бессмертный полк". Причем <...> участие посольства в организации этой акции не то, чтобы даже минимальное, а вообще никакое. Мы сознательно делаем так, чтобы эта акция имела исключительно общественный характер. Силами энтузиастов, силами наших людей, а их здесь немало", - добавил Денисов. "Разумеется, мы в ней очень активно участвуем. Я всегда выхожу с портретом своего отца - участника Великой Отечественной войны, но именно как рядовой гражданин", - сказал посол. Он отметил, что в "Бессмертном полку" принимают активное участие граждане стран СНГ - Белоруссии, Казахстана, а также Украины, государств Кавказа, Центральной Азии.

"Практически все республики бывшего Советского Союза так или иначе представлены. Приходят китайские ветераны, родственники китайских ветеранов, китайские артисты выступают на этом празднике. В прошлом году мы его провели на территории Пекинской выставки. Это такое мемориальное сооружение, построенное в подарок Китаю в пятидесятые годы. Надеемся, что в этом году мы сможем провести это мероприятие там же", - рассказал дипломат.

"Причем я хотел бы сказать, что 9 мая мы отнюдь не ограничимся: 75-летие Победы - это праздник всего 2020 года. Так что, мы вот уже сейчас планировали начать, нам приходится немножко с этим задержаться, но как только обстоятельства позволят, мы на базе нашего Российского культурного центра уже начнем разворачивать фотовыставки и какие-то проводить конференции, посвященные этой памятной дате", - отметил Денисов.

Как указал он, китайская общественность с большим интересом относится к таким мероприятиям. "Нам не надо никого приглашать специально, наши китайские партнеры по общественной линии все готовы в этом поучаствовать. И, разумеется, в сентябре будет 75 лет победы в китайско-японской войне. Это тоже наш общий праздник. Так что будем продолжать отмечать 75-летие в течение практически всего года", - подчеркнул Денисов.