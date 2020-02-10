Пассажирам карантинного лайнера в Японии возместят расходы, связанные с путешествием

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Пассажиры круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в японском порту Иокогама из-за обнаружения коронавируса на борту, смогут получить полную компенсацию расходов, связанных с путешествием. Об этом круизная компания Princess Cruises сообщила в понедельник на своем сайте .

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Отмечается, что речь идет о возмещении средств, потраченных на авиабилеты, такси, билеты на скоростные поезда "синкансэн", проживание в отелях в Японии до и после круиза, а также экскурсии по городам, где туристы могли сойти на берег.

Кроме того, компания намерена предоставить всем пассажирам скидку на следующее путешествие на лайнере в размере 100% от нынешнего круиза. Персональные письма с разъяснением деталей предложения Princess Cruises направит в каждую каюту.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек. Они эвакуированы с судна и госпитализированы.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.