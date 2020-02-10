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Минимальная зарплата на Сахалине и Курилах увеличится почти на 10% в марте

Для жителей южных и центральных районов области она составит 26 040 рублей, Охи и Ноглик - 32 240 рублей, Курильских островов - 34 720 рублей
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Власти Сахалинской области подписали соглашение с областным профсоюзом, а также Союзом промышленников и предпринимателей региона о повышении минимальной заработной платы с 1 марта почти на 10%. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

Соглашения о минимальном размере заработной платы в Сахалинской области заключались и в прошлые годы, с 1 января 2018 года такая практика была приостановлена.

"Соглашение подписали правительство островного региона, областные профсоюзы, а также Союз промышленников и предпринимателей региона. С 1 марта 2020 года минимальная заработная плата в регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная зарплата в Сахалинской области является одной из самых высоких на Дальнем Востоке и составляет для жителей южных и центральных районов 23,6 тыс. рублей, Охи и Ноглик - 29,3 тыс. рублей, Курильских островов - 31,5 тыс. рублей.

"С учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и центральных районов области минимальный размер оплаты труда в сравнении с прошлым годом подняли с 23 688 до 26 040 рублей, Охи и Ноглик - с 29 328 до 32 240 рублей, Курильских островов - с 31 584 до 34 720 рублей", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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