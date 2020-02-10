СМИ: власти США выделят до $66 млн на меры по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 10 февраля. Соединенные Штаты планируют выделить до $66 млн на противостояние вирусу 2019-nCoV в рамках первоначальных мер реагирования. Об этом в воскресенье сообщила The Hill со ссылкой на уведомление, которое Министерство здравоохранения и социальных служб США отправило в Конгресс.

Согласно документу, входящие в структуру Минздрава Центры по контролю и профилактике заболеваний должны будут потратить $30 млн эвакуацию более чем 800 американских граждан, находящихся в Ухане, а также последующие меры (осмотры, карантин и т. д.). Еще 36 млн уйдут на отправку персонала в штаты, где были подтверждены случаи заражения, и увеличение количества сотрудников в портах въезда, где приезжающие проходят осмотр, а также покупку медицинского оборудования. Деньги будут выделены из Резервного фонда быстрого реагирования на инфекционные заболевания.

После предоставления этой суммы в фонде останется еще около $39 млн на будущие расходы. Как передает газета, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подчеркнул, что пока нет оснований просить у Конгресса дополнительные средства на борьбу с вирусом. "На данном этапе преждевременно говорить о какой-либо дополнительной потребности в деньгах. В этой ситуации все еще очень много неизвестных", - приводит The Hill его слова. Глава Минздрава добавил, что 12 пациентов уже завершили лечение.