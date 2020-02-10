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Китайская вирусная пневмония

Число китайцев на карантине в Приморье выросло до 100 человек

Они должны будут пройти 14-дневный карантин

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Число имеющих вид на жительство в России граждан Китая, которые находятся в пунктах временного размещения в Приморском крае в связи со вспышкой пневмонии нового типа, выросло до 100 за выходные, сказали ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Приморья.

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Как сообщалось в пятницу, в пунктах временного размещения для прибывающих в Приморье граждан КНР находился 91 человек. Всем им предстоит пройти карантин в течение 14 дней.

"За прошедшие выходные в Приморье въехало девять граждан Китая с видом на жительство в РФ. Всего в пунктах временного размещения сегодня находятся 100 граждан этой страны, главным образом в Большом Камне, а Артеме и Пограничном районе", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС в понедельник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова, в Хабаровском крае в карантине находятся 24 прибывших в регион гражданина Китая. В Амурской области в карантинных пунктах еще 16 китайцев. По словам Кузнецовой, новых случаев заражения коронавирусом (кроме случая в Забайкалье) на Дальнем Востоке не выявлено.

Теги
РоссияПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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