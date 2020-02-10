Пассажиры карантинного лайнера в Японии сходили на берег в двух портах Вьетнама

ХАНОЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Пассажиры круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в японском порту Иокогама из-за обнаружения коронавируса на борту, в конце января сходили на берег в двух портах Вьетнама. Об этом сообщила в понедельник газета "Нян зан" со ссылкой на пограничную службу страны.

Согласно информации погранслужбы, 27 января судно пришвартовалось в порту Чанмэй центральной вьетнамской провинции Тхыатхиен-Хюэ. Пассажиры сошли на берег и побывали на экскурсии, включавшей посещение крупнейшего города центрального Вьетнама Дананга, древней императорской столицы Хюэ и старинного морского порта Хойан. На следующий день лайнер Diamond Princess осуществил заход в северный вьетнамский порт Куангнинь, где пассажиры снова сошли на берег, посетили город Халонг и совершили морскую экскурсию на прогулочных кораблях по одноименному заливу, включенному в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Представитель погранслужбы заверил, что перед тем как сойти на берег, все туристы были обследованы и ни у кого не было выявлено признаков заражения коронавирусом. К настоящему времени коронавирус также не обнаружен ни у кого из сотрудников вьетнамских портовых служб и персонала туркомпаний, контактировавших с пассажирами круизного судна.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был. Общее число заразившихся на лайнере сейчас составляет 70 человек. Они эвакуированы с судна и госпитализированы.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Новый коронавирус

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 40 тыс., более 900 человек умерли.

Во Вьетнаме первый случай заражения острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом, был отмечен 23 января. За прошедший период число инфицированных достигло 14 человек среди которых, помимо вьетнамцев, двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. Трое из заболевших уже полностью вылечились, остальные продолжают оставаться под наблюдением врачей и их состояние не вызывает опасений.