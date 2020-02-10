СМИ: сотрудник торгпредства РФ, якобы получивший секретные данные, покидает Японию

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудник торгового представительства России в Японии, которому, по версии японского следствия, якобы передал некие секретные данные японец Араки Ютаки, работавший в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Softbank, в течение дня покинет страну. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило в понедельник агентство Кyodo.

Отмечается, что сегодня он вылетит из токийского аэропорта Нарита. Комментарием посольства РФ в Токио ТАСС на данный момент не располагает.

Полиция задержала Ютаку в конце января. По данным Кyodo, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием двум сотрудникам российского торгового представительства явиться в полицию для дачи показаний. При этом один из вызванных в полицию являлся на тот момент действующим сотрудником и имел "дипломатические привилегии", а второй - бывший сотрудник, который вернулся в Россию в 2017 году. Сам Ютака сознался в содеянном, якобы сообщив на допросе, что он "передал информацию и получил за нее наличные деньги".

Японский гигант сферы коммуникаций Softbank ранее сделал официальное заявление по сложившейся ситуации, принеся извинения клиентам, акционерам и партнерам за доставленное беспокойство. В компании подчеркнули, что похищенные бывшим сотрудником рабочие документы имели низкий статус секретности и не включали в себя контактные данные клиентов или закрытую информацию о деловых сделках корпорации.