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Оскар-2020

Брэд Питт на церемонии вручения "Оскара" пошутил про импичмент Трампа

Актер отметил, что был сильно разочарован тем, что Сенат оправдал американского лидера. Он подчеркнул, что "нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными приемами, одерживает верх над правильными вещами"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Голливудский актер Брэд Питт на церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье вскользь упомянул тему несостоявшегося импичмента президента США Дональда Трампа.

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Держа в руках "Оскара", который Брэд Питт получил как лучший актер второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), он обратился к залу: "Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд [на выступление], что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа".

Болтон, бывший помощник Трампа по национальной безопасности, мог стать крупным свидетелем на процессе, но так и не был вызван в Сенат. "Вот я и думаю, может, Квентину надо снять фильм и об этом, когда взрослые в конце поступают правильно", - добавил актер.

Фильм "Однажды... в Голливуде" основан на реальных событиях, однако Тарантино предложил альтернативную развязку трагической истории.

После церемонии актер в беседе с журналистами пояснил, что "был сильно разочарован" событиями минувшей недели, в течение которой Сенат оправдал Дональда Трампа. "Я думаю, что нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами, - приводит телеканал Fox News слова Питта. - И я очень серьезно к этому отношусь".

В своей торжественной речи Брэд Питт также упомянул своих детей от брака с актрисой Анджелиной Джоли. У пары три дочери и трое сыновей, которые, как сказал актер, "придают смысл всему", что он делает. Брэду Питту уже вручали "Оскар" в 2014 году, но лишь как одному из продюсеров фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013).

Теги
СШАПитт, БрэдОскар-2020
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