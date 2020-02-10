Брэд Питт на церемонии вручения "Оскара" пошутил про импичмент Трампа

Держа в руках "Оскара", который Брэд Питт получил как лучший актер второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), он обратился к залу: "Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд [на выступление], что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа".

Болтон, бывший помощник Трампа по национальной безопасности, мог стать крупным свидетелем на процессе, но так и не был вызван в Сенат. "Вот я и думаю, может, Квентину надо снять фильм и об этом, когда взрослые в конце поступают правильно", - добавил актер.

Фильм "Однажды... в Голливуде" основан на реальных событиях, однако Тарантино предложил альтернативную развязку трагической истории.

После церемонии актер в беседе с журналистами пояснил, что "был сильно разочарован" событиями минувшей недели, в течение которой Сенат оправдал Дональда Трампа. "Я думаю, что нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещенными приемами, одерживает верх над правильными вещами, - приводит телеканал Fox News слова Питта. - И я очень серьезно к этому отношусь".

В своей торжественной речи Брэд Питт также упомянул своих детей от брака с актрисой Анджелиной Джоли. У пары три дочери и трое сыновей, которые, как сказал актер, "придают смысл всему", что он делает. Брэду Питту уже вручали "Оскар" в 2014 году, но лишь как одному из продюсеров фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013).