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В Южной Корее отметили годовщину подвига моряков крейсера "Варяг" и канонерки "Кореец"

В памятной церемонии приняли участие посол России в Республике Корея Андрей Кулик, ученики школы при посольстве в Сеуле, а также представители южнокорейских военно-морских сил

ИНЧХОН /Республика Корея/, 10 февраля. /ТАСС/. Памятная церемония в честь 116-й годовщины подвига команды русского крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" прошла в бухте портового города Инчхон. В ней приняли участие посол РФ в Республике Корея Андрей Кулик, сотрудники военного атташата, дипломаты, ученики школы при посольстве в Сеуле, а также представители южнокорейских военно-морских сил.

Корвет "Чечхон" ВМС Республики Корея доставил россиян к месту, где были затоплены "Варяг" и "Кореец". "Сегодня мы отмечаем годовщину памятного события в отечественной истории - героического боя крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой. Сейчас мы находимся на месте гибели в Инчхонской бухте бронепалубного крейсера "Варяг" и отдаем дань памяти мужеству, самоотверженности и верности воинскому долгу наших славных предков. Их подвиг стал для многих поколений наших соотечественников примером доблести, геройства и патриотизма", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит помощь южнокорейской стороны в организации ежегодного возложения венков к месту гибели российских боевых кораблей. "Эта традиция является символом дружбы между народами наших стран", - отметил Кулик. После этого на воду был спущен венок.

По прибытии в порт делегация направилась к памятнику, установленному в Инчхоне в 2004 году к 100-летию со дня битвы "Варяга" и "Корейца" с 14 военными кораблями японской эскадры. Россияне возложили цветы к подножию монумента, увенчанного медной бескозыркой.

9 февраля 1904 года российские моряки предприняли отчаянную попытку прорвать блокаду корейского порта Чемульпо японским флотом и выйти в Порт-Артур. Во время неравного сражения с японской эскадрой крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" получили значительные повреждения. Несмотря на превосходящие силы японцев, русские моряки смогли уничтожить один эсминец, нанесли серьезные повреждения трем японским крейсерам и вернулись в порт. Чтобы не допустить захвата кораблей и сдачи в плен "Кореец" был взорван, а "Варяг" затоплен.

Теги
РоссияРеспублика Корея
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