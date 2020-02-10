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Китайская вирусная пневмония

Посольство России в КНДР отменило ряд мероприятий из-за карантина в связи с коронавирусом

Мероприятия должны были пройти по случаю Дня дипломата

ПХЕНЬЯН, 10 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в КНДР отменило ряд запланированных ко Дню дипломата мероприятий в связи с введенным в Пхеньяне карантином из-за коронавируса. Об этом дипмиссия сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

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"В связи с мерами, предпринятыми правительством КНДР по борьбе с распространением эпидемии коронавируса нового типа, в результате которых дипломатические миссии и представительства международных организаций в Пхеньяне поставлены на жесткий карантин, посольство России было вынуждено отменить серию мероприятий, запланированных к проведению по случаю нашего профессионального праздника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за карантина был отменен прием по случаю Дня дипломатического работника, не состоялось возложение цветов к могилам сотрудников советского посольства Василия Дорогова и Анатолия Шальнова, погибших в результате англо-американской бомбардировки Пхеньяна 29 октября 1952 года, а также была перенесена церемония открытия памятной гранитной доски с именами выдающихся дипломатов, в разные годы работавших в загранучреждениях в столице КНДР.

"Утром 10 февраля мы возложили букеты цветов к установленному на здании посольства бронзовому барельефу Героя России Андрея Карлова, который в 2002-2006 годах был послом Российской Федерации в КНДР, а потом все вместе послушали поздравление нашего министра, - сообщило посольство. - Ничего не поделаешь, отпразднуем День дипломата на рабочих местах ударным трудом!"

4 февраля МИД КНДР уведомил иностранных дипломатов, что им временно запрещено покидать пределы страны в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Согласно данному предписанию, все иностранцы до 15 февраля 2020 года не должны покидать пределы посольств, а также дипломатического квартала Пхеньяна.

При этом власти КНДР приостановили на неопределенный срок обслуживание дипломатов и сотрудников международных организаций в гостиницах, магазинах, ресторанах, на продуктовом и вещевом рынке на улице Тхониль, в дипломатическом клубе "Тэдонган" и ряде других мест. На время действия карантина иностранным гражданам предлагается пользоваться бытовой сетью и магазинами в пределах дипломатического квартала. По данным властей КНДР, в настоящее время в народной республике не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV.

Теги
КНДРРоссияКитайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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