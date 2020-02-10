СМИ: еще у 60 человек на карантинном лайнере в Японии обнаружили коронавирус

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Японские специалисты выявили еще 60 случаев заражения новым коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа карантинного круизного судна Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), которое находится в японском порту Иокогама. Об этом сообщил в понедельник телеканал ТBS .

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Их гражданство не уточняется. Общее число заразившихся на лайнере достигло 130.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. У россиян вирус на данный момент диагностирован не был.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превышает 40 тыс., более 900 человек умерли.