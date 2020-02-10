Правительство выделит на выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 млрд рублей, ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача - подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя", - сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о соответствующих единовременных выплатах тем, кто внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне на полях сражений и в тылу.