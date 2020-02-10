Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ветераны, имеющие право на единовременные выплаты к 75-летию Победы, получат их автоматически, без необходимости подавать какие-либо специальные заявления. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин со своими заместителями.

"Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений, исходя из выплатных дел все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года. Чтобы это прошло в установленные сроки, дано поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд представил все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что соответствующие выплаты предполагается предоставить 1 млн 500 тыс. человек. Так, выплату в 75 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, бывшие несовершеннолетними узники фашистских концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибший в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам Голиковой, под эти категории граждан попадают 537,1 тыс. человек.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетними узники фашизма - всего порядка 601,4 тыс. человек. "Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Выплаты будут осуществляться теми органами, которые на сегодняшней день осуществляют и выплачивают пенсии соответствующим категориям граждан - это Пенсионный фонд и органы, осуществляющие выплаты военных пенсий", - уточнила Голикова.