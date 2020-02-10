Первый и единственный пациент с коронавирусом в Камбодже полностью вылечился

ТАСС, 10 февраля. Первый и единственный пациент, заразившийся вирусом 2019-nCoV в Камбодже, полностью вылечился и выписан в понедельник из госпиталя. Об этом информирует камбоджийский новостной портал Fresh News со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

Заражение новым коронавирусом было диагностировано 27 января у 60-летнего гражданина КНР Цзя Цзяньхуа, который прилетел вместе с родственниками из китайского города Ухань на камбоджийский приморский курорт Сиануквиль.

По словам представителя Минздрава, пациент полностью выздоровел после двухнедельного карантина в больнице. Вместе с ним в медицинском учреждении находились и его родственники, которых также держали в изоляции в качестве меры предосторожности. Наличие коронавируса у них не подтвердилось. Таким образом, в Камбодже до настоящего времени больше нет инфицированных вирусом 2019-nCoV.