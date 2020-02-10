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Жесткая посадка самолета в Коми

Аэропорт Усинска отменил все рейсы на 10 февраля после ЧП с жесткой посадкой самолета

В справочной службе аэропорта сообщили, что решается вопрос с отправлением рейсов 11 февраля

СЫКТЫВКАР, 10 февраля. /ТАСС/. Все авиарейсы в Усинск и обратно, запланированные на понедельник, 10 февраля, отменили. Аэропорт остается закрытым после жесткой посадки пассажирского самолета, произошедшей 9 февраля, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

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"На сегодня отмена всех рейсов. Завтра будут вылеты, по времени нас еще не сориентировали, согласовывают. Мы работаем с пассажирами", - сказали ТАСС в аэропорту. Иногородние по-прежнему находятся в гостиницах. От дальнейших комментариев в справочной службе воздержались.

В понедельник на 12:00 мск был запланирован рейс из Усинска в Москву, который отменили в воскресенье в связи с ЧП, а также все рейсы по расписанию: аэропорт должен был в 12:20 мск принять борт из Москвы компании Utair и отправить его далее в Москву в 14:00. Также 10 февраля ожидалось прибытие самолета из Бугульмы авиакомпании "ЮВТ Аэро" в 14:30 и его отправка обратно в 15:30.

В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет Boeing 737 компании Utair, выполнявший регулярный рейс Внуково - Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным аэропорта, на борту находились 94 пассажира и шесть членов человека. Все были эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, позднее обратились к медикам. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

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РоссияКомиЖесткая посадка самолета в Коми
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