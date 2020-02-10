В Уфе и Нефтекамске закрыли все школы на карантин из-за ОРВИ

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Школы Уфы и Нефтекамска закрыли с понедельника на карантин до 16 февраля. Всего по республике учебный процесс приостановлен в 167 школах и 10 детских садах, сообщила пресс-служба министерства образования Башкирии.

"По информации муниципальных образований, полностью все школы из-за ОРВИ закрыты в Уфе и Нефтекамске. Всего по республике закрыты 171 школа и 10 детских садов, 157 классов в школах и 24 группы в детских садах. Образовательный процесс приостановлен с 10 по 16 февраля", - говорится в сообщении.

В конце января были полностью закрыты 11 детских садов и школ республики, а также 84 класса и дошкольных группы, добавили в пресс-службе. По данным управления Роспотребнадзора по региону, эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии начался с конца января, сейчас порог заболеваемости населения превышен на 35,6%, среди детей школьного возраста - почти на 32%. Общий показатель по сравнению с прошлой неделей вырос на 13%. Среди более 27 тыс. заболевших около 70% - дети.