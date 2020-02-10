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Мишустин поздравил Голикову с днем рождения

Премьер пожелал ей удачи в решении стоящих задач

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с днем рождения вице-премьера Татьяну Голикову, пожелав ей удачи в реализации стоящих перед ней задач в социальной сфере. Открывая совещание со своими заместителями в понедельник в Доме правительства, Мишустин поздравил Голикову, которой 9 февраля исполнилось 54 года, с днем рождения и преподнес ей букет цветов в нежно-розовой гамме.

"Мне бы хотелось поздравить Татьяну Алексеевну Голикову, у нее накануне был день рождения. Хочу вам пожелать всего самого доброго. У вас сейчас, наверное, самый сложный комплекс обязанностей, в том числе социальный блок, очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится", - сказал глава кабмина. Он пожелал Голиковой успехов в ее работе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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