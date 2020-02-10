Власти Забайкалья готовы обеспечить горячим питанием школьников с сентября 2020 года

ТАСС, 10 февраля. Власти Забайкальского края готовы обеспечить организацию горячего питания учащихся начальных классов с сентября 2020 года, региону на это из федерального бюджета, по предварительным данным, планируется выделить около 300 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на оперативном правительственном совещании министр образования, науки и молодежной политики региона Андрей Томских.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Мы готовы осуществлять с 1 сентября 2020 года [организацию питания] для учеников 1-4 классов. Предварительная сумма [поддержки] со стороны федерального центра - около 300 млн рублей", - сказал Томских.

Он отметил, что Забайкальский регион подал заявку на финансирование вместе с 61 регионом.

"На сегодня в школах горячим питанием охвачено из 146 тыс. учащихся 110 тыс. человек. Большинство - это начальная школа", - отметил министр.