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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в России

По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 769 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"За период мониторинга выявлено 769 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 72 заболевшего - респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 53 - грипп А, 44 - грипп В, 25 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, в 19 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 38 заболевших микстинфекции. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40,2 тыс. человек, более 900 умерли, выздоровели свыше 3 тыс.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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