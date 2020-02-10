Команда ТАСС проверила свои силы на зимней "Гонке героев"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Команда ТАСС приняла участие в зимней "Гонке героев" на полигоне Алабино. Опыт прохождения "холодных" трасс у сотрудников агентства уже был, а сам полигон хорошо знаком по летним забегам.

Соревнования стали первым отборочным этапом на чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который пройдет с 17 по 20 сентября 2020 года в Сочи.

Несмотря на аномально теплую зиму, в ночь перед забегом температура в Москве опустилась до –15 °C. За несколько недель до гонки тассовцы даже всерьез задавались вопросом, не будет ли на трассе водных препятствий, которые можно встретить только в теплое время года. Но погода выдалась прекрасной — легкий мороз и солнце сразу всех подбодрили.

В команду вошли "ветераны" забегов — специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин, корреспондент редакции партнерских проектов Елена Пшенникова, корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Кирилл Борискин, корреспондент редакции политической информации Анатолий Бочинин, сотрудники департамента развития продуктов Шамиль Абдулаев и Омар Газимагомедов, ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала Анна Петрук и Digital продюсер коммерческого контента Дмитрий Савицкий.

Новичков, которые, как позже выяснилось, заметно усилили команду, было двое — ведущий специалист по охране труда Юлия Титойкина и старший специалист пресс-центра Иван Слободяник.

Ледяные барьеры

Зимняя "Гонка героев" — это забег на 8 километров с преодолением препятствий разного вида — барьеры разной высоты, канаты, сетки, горы из покрышек для грузовых машин, трубы, бревна и различные варианты рукоходов, включая один из самых сложных — "шестигранник". Это динамичное шестигранное колесо с выступами по бокам, за которые нужно не просто ухватиться, но и "перелететь" к следующему. Как заметил инструктор, испытание оказывалось не под силу даже атлетам, боровшимся за призовые места в отдельных категориях. Однако тассовцев предупреждение не испугало и пройти "шестигранники" попробовали все. Это касалось и других испытаний.

При этом времени на тренировки у ребят не было ввиду загруженности на работе. Но большой опыт прохождения таких трасс и умение действовать в команде были неоспоримым преимуществом сотрудников ТАСС. Последнее пригодилось особенно, так как, к примеру, на барьерах высотой в три — четыре метра зацепы, обычно позволяющие перелезать их самостоятельно, оказались покрыты льдом. Молодые люди, сменяя друг друга, становились на одно колено, чтобы подсаживать товарищей. Те, кто перелез, "ловили" друзей с другой стороны, потому что при "жесткой посадке" была велика вероятность поскользнуться и получить серьезную травму.

Льдом были покрыты почти все канаты и препятствия. В таких ситуациях бегуны часто используют шипы, но в случае с командной работой это не подходит — можно поранить участников гонки.

Настоящие товарищи

Одним из самых запоминающихся примеров командной работы стала "живая цепочка" в самом начале забега, когда участникам нужно было сначала залезть в зарытую под наклоном трубу, а затем вылезти наружу по другой, уже карабкаясь вверх. Но гладкая и местами обледеневшая поверхность делала задачу почти невыполнимой. Членам команды, уже выбравшимся на поверхность, приходилось вновь опускаться в трубу, держась за руки, чтобы дать возможность оказавшимся в ловушке друзьям ухватиться и выбраться.

Команда помогала друг другу и при преодолении скользких бревен, установленных на уровне головы. Забраться на них самостоятельно удалось только Ване Слободянику, который оказывал своим товарищам неоценимую поддержку на протяжении всей всей гонки.

Командная работа позволила преодолеть и заключительное испытание — "Эверест". Самые сильные участники команды с ее капитаном Ваней Зарубиным первыми забрались по канату на отвесную стену высотой под 10 метров, чтобы помочь остальным. Кого-то нужно было ухватить за руки в самом конце, а кого-то пришлось тянуть на канате с самого низа. Без помощи не остался никто.

"Ветераны" забега оценили гонку — новый опыт получен, навыки освежили. А первым вопросом Ивана Слободяника после того, как на финише ему вручили победный жетон синего цвета, был: "А какого числа снова бежим?".​