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Китайская вирусная пневмония
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Посольство: россиян нет среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Как сообщалось, общее число заболевших на Diamond Princess достигло 130
Круизный лайнер Diamond Princess Carl Court/Getty Images
Описание
Круизный лайнер Diamond Princess
© Carl Court/Getty Images

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии подтвердило, что российских граждан нет среди тех, кто заразился вирусом 2019-nCoV, на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Иокогама. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении дипломатического представительства.

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"Граждан РФ среди заразившихся вирусом на круизном судне нет", - отметили в посольстве. Ранее 10 февраля японские врачи выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом на судне, а общее число заболевших достигло 130.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Все зараженные эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

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ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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