Власти Японии пока не планируют продлевать карантин на круизном судне в Иокогаме

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Японии пока не планируют продлевать сроки карантина на круизном судне Diamond Princess, где врачи выявили многочисленные случаи заражения новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы исходим из изначально объявленного 5 февраля карантина сроком 14 дней. Мы продолжаем принимать все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания", - сказал он. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като ранее также заявил, что японские власти намерены проверить на наличие коронавируса всех, кто находится на борту судна перед тем, как они сойдут на берег.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Общее число заразившихся на лайнере на данный момент составляет 130. Граждан РФ, по данным российского посольства в Токио, среди них нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.