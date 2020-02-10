{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Закрытые на карантин школы и детсады Адыгеи возобновили работу

В республике в настоящее время не зарегистрировано превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу ни в одной возрастной аудитории

МАЙКОП, 10 февраля. /ТАСС/. Школы и детские сады Адыгеи, закрытые с 30 января на карантин в связи с ростом заболеваемости детей ОРВИ, возобновили работу с понедельника, 10 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Ранее сообщалось, что власти республики закрыли с 30 января по 5 февраля на карантин три школы и три детских сада города Адыгейска. Эти меры были вызваны участившимися случаями заболеваний ОРВИ, отсутствием значительного числа обучающихся и воспитанников на занятиях. Учебный процесс также приостановили в отдельных классах еще четырех школ региона.

"Три школы и три детских сада Адыгейска приступили к работе с понедельника. Учащиеся из ранее закрытых на карантин отдельных классов в двух школах Тахтамукайского района, а также в одной школе Красногвардейского и одной школе Кошехабльского района возобновили учебный процесс на минувшей неделе", - сказали в Министерстве образования и науки региона.

Превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике в настоящее время не зарегистрировано ни по одной возрастной категории. С учетом того, что в Адыгее был выполнен план по вакцинации от гриппа, прогнозируется благополучное прохождение эпидемического сезона, добавили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Главный нарколог Минздрава заявил, что алкоголь не является мерой борьбы с коронавирусом
Евгений Брюн отметил, что употребление спиртных напитков оказывает дополнительную нагрузку на сердце
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС