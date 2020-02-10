Закрытые на карантин школы и детсады Адыгеи возобновили работу

МАЙКОП, 10 февраля. /ТАСС/. Школы и детские сады Адыгеи, закрытые с 30 января на карантин в связи с ростом заболеваемости детей ОРВИ, возобновили работу с понедельника, 10 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки республики.

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Ранее сообщалось, что власти республики закрыли с 30 января по 5 февраля на карантин три школы и три детских сада города Адыгейска. Эти меры были вызваны участившимися случаями заболеваний ОРВИ, отсутствием значительного числа обучающихся и воспитанников на занятиях. Учебный процесс также приостановили в отдельных классах еще четырех школ региона.

"Три школы и три детских сада Адыгейска приступили к работе с понедельника. Учащиеся из ранее закрытых на карантин отдельных классов в двух школах Тахтамукайского района, а также в одной школе Красногвардейского и одной школе Кошехабльского района возобновили учебный процесс на минувшей неделе", - сказали в Министерстве образования и науки региона.

Превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике в настоящее время не зарегистрировано ни по одной возрастной категории. С учетом того, что в Адыгее был выполнен план по вакцинации от гриппа, прогнозируется благополучное прохождение эпидемического сезона, добавили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.