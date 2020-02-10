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В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак в промышленных целях

Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство России разрешило культивирование конопли и снотворного мака в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ". Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а также снотворного мака с общим содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.

Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году, подписанным постановлением он отменен.

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