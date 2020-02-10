Лавров в День дипломата подчеркнул важность сохранения исторической памяти

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника возложил венки к мемориальным доскам с именами дипломатов, погибших в военные годы и в мирное время при исполнении служебных обязанностей. Памятная церемония прошла в фойе высотного здания МИД РФ на Смоленской площади в присутствии почетного караула под звуки оркестра Преображенского полка.

"Каждый год мы начинаем этот день, День дипломатического работника, с церемонии, которая призвана отдать дань памяти нашим товарищам, предшественникам, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, пострадали в годы политических репрессий и сложили головы, выполняя свой служебный долг уже в послевоенное время, в том числе и совсем недавно. Это вечное напоминание о том, насколько важна наша работа, насколько она опасна, насколько она требует постоянной самоотдачи, самосовершенствования и мужества", - сказал министр.

Лавров указал, что помнить о прошлом особенно важно в год 75-летия окончания Второй мировой войны, тем более, что у дипломатов есть связанные с этим свои юбилеи - 75-летие Ялтинской конференции, на которой в значительной степени было определено послевоенное устройство мира, и 75-летие создания Организации Объединенных Наций.

Однако, продолжил министр, некоторые страны пытаются переписать историю и представить в искаженном виде роль СССР в войне, хотя именно народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром фашизма. "Президент России сделал эту тему одной из приоритетных в текущем году и не только в текущем, потому что попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов на современном этапе, конечно же, будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться", - подчеркнул глава МИД РФ.