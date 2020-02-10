{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров в День дипломата подчеркнул важность сохранения исторической памяти

По мнению главы МИД России, особенно важно помнить о прошлом в год 75-летия окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника возложил венки к мемориальным доскам с именами дипломатов, погибших в военные годы и в мирное время при исполнении служебных обязанностей. Памятная церемония прошла в фойе высотного здания МИД РФ на Смоленской площади в присутствии почетного караула под звуки оркестра Преображенского полка.

"Каждый год мы начинаем этот день, День дипломатического работника, с церемонии, которая призвана отдать дань памяти нашим товарищам, предшественникам, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, пострадали в годы политических репрессий и сложили головы, выполняя свой служебный долг уже в послевоенное время, в том числе и совсем недавно. Это вечное напоминание о том, насколько важна наша работа, насколько она опасна, насколько она требует постоянной самоотдачи, самосовершенствования и мужества", - сказал министр.

Лавров указал, что помнить о прошлом особенно важно в год 75-летия окончания Второй мировой войны, тем более, что у дипломатов есть связанные с этим свои юбилеи - 75-летие Ялтинской конференции, на которой в значительной степени было определено послевоенное устройство мира, и 75-летие создания Организации Объединенных Наций.

Однако, продолжил министр, некоторые страны пытаются переписать историю и представить в искаженном виде роль СССР в войне, хотя именно народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром фашизма. "Президент России сделал эту тему одной из приоритетных в текущем году и не только в текущем, потому что попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов на современном этапе, конечно же, будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться", - подчеркнул глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Главный нарколог Минздрава заявил, что алкоголь не является мерой борьбы с коронавирусом
Евгений Брюн отметил, что употребление спиртных напитков оказывает дополнительную нагрузку на сердце
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС