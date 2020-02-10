В Петербурге ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили казино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Глава муниципального образования (МО) "Введенский" Олег Калядин сложил свои полномочия по собственному желанию после того, как в принадлежащей ему квартире обнаружили подпольное казино. Об этом ТАСС источник во властных структурах.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ранее в квартире в Петроградском районе города, в составе которого находится МО "Введенский", было обнаружено подпольное казино с рулеткой, столами для покера и более чем 10 игровыми автоматами. Казино раскрыли в рамках расследования уголовных дел. Квартира, где оборудовали казино, по данным источника, принадлежит Калядину. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались ТАСС комментировать эту информацию.

"10 февраля Олег Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию. Полномочия прекращены досрочно. Новым главой МО "Введенский" избран Асанов Алексей Семенович", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" 8 февраля сообщила, что будет рассмотрен вопрос об исключении Калядина из рядов партии.

Олег Калядин возглавлял муниципальное образование "Введенский" с 2009 года, с 2011 года являлся советником председателя Заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоили звание "Почетный житель Петроградского района". Алексей Асанов является главой комиссии по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО "Введенский", а также депутатом этого округа с 2009 года.