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Китайская вирусная пневмония

Главный нарколог Минздрава заявил, что алкоголь не является мерой борьбы с коронавирусом

Евгений Брюн отметил, что употребление спиртных напитков оказывает дополнительную нагрузку на сердце

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики и только оказывает дополнительную нагрузку на сердце, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в программе "Поздняков" на НТВ.

"Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому - не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - сказал он.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 40,2 тыс. человек, более 900 умерли, выздоровели свыше 3 тыс.

 

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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