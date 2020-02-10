Главный нарколог Минздрава рассказал, почему мужчины чаще употребляют алкоголь

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мужчин в России, потребялющих алкоголь, в четыре раза больше, чем женщин, сообщил в понедельник главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в программе "Поздняков" на НТВ.

"Как это было раньше так и сейчас, и я думаю в обозримом будущем так и будет, где-то один к четырем - на одну женщину четыре мужчины [потребляющих алкоголь]", - сказал он.

Брюн пояснил это тем, что поведение мужчин более рискованное, чем у женщин. "Они [мужчины] все время ищут какой то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренное. Женщина стабильная", - уточнил нарколог.

Ранее Брюн сообщил, что количество потребляемого алкоголя в России за последние 10 лет снизилось с 18 до 9,3 л на душу населения. Однако если учитывать потребление самодельного алкоголя, то данная цифра может достигать 12 л.

Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.