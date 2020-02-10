Исследование: среди онкопациентов самый сильный стресс испытывают больные раком груди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Н. Н. Петрова провели исследование, которое показало, что среди пациентов с онкологическими заболеваниями самое сильное эмоциональное напряжение приходится на группу больных раком молочной железы. Об этом сообщила в понедельник ТАСС медицинский психолог, научный сотрудник центра Кристина Кондратьева.

"Мы каждый год такое исследование проводим уже в течение трех лет, чтобы проанализировать динамику психоэмоционального напряжения у больных различными злокачественными новообразованиями. Выяснилось, что наибольший стресс испытывают пациентки с опухолями молочной железы - они всегда на первом месте. Например, в 2017 году это было более 40% от всех пациентов со злокачественными новообразованиями", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в исследовании участвовали порядка 2,3 тыс. пациентов. На этапе госпитализации они заполняли специальный бланк, в котором по восьмибалльной шкале оценивается уровень эмоционального напряжения. То, что больные раком молочной железы оказались в лидерах рейтинга, медики объясняют тем, что молочная железа имеет важную символику.

"Это и образ тела, взаимоотношения с окружающими, партнерами, и символ материнства. Это не просто орган, который необходим женщине для красоты. Символ груди имеет особую семантическую нагрузку для каждой женщины, поэтому оперативное вмешательство переживается эмоционально тяжело", - пояснила Кондратьева.

По словам психолога, если рак молочной железы всегда по уровню стресса у больных остается в лидерах, то следующие позиции рейтинга постоянно меняются. В список попадают опухоли головы и шеи, абдоминальные, онкогинекологические, онкоурологические опухоли. При этом если по результатам исследования центра по уровню стресса пациенты с опухолями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают лишь пятое место, то они чаще демонстрируют деструктивное поведение.

"Пациенты с опухолями ЖКТ имеют свою специфику со стороны эмоциональных переживаний и особенностей лечения. Большинству пациентов не свойственно экспрессивное выражение эмоций, переживаний, они склонны к "внутреннему" переживанию ситуации болезни, накоплению эмоционального напряжения. Большую роль играет калечащий характер операции, длительное восстановление и адаптация к новому образу жизни - это тяжело дается молодым людям, которые не готовы к такому изменению качества жизни. Поэтому очень большое значение играет современное комплексное лечение и реабилитация на всех этапах, позволяющие больным злокачественными новообразованиями вернуться к приемлемому образу жизни, максимально приближенному к тому, что был до болезни", - рассказала психолог.

Как переживают болезнь мужчины

По словам медицинского психолога, гендерных различий по уровню стресса среди мужчин и женщин нет. Переживают все пациенты, разница - в способе выражения реакции.

"У мужчин суицидные тенденции, нарушения приверженности лечению и рискованное поведение встречаются чаще - это может быть связано в некоторой стереотипизации требований, предъявляемых обществом к способам эмоционального реагирования и поведения. Обычно мужчины более эмоционально закрыты, поскольку не знают приемлемых способов выражения переживания. Это сложная ситуация балансирования между невозможностью выразить тяжелые эмоциональные переживания и необходимостью удерживать "образ эмоционального стойкого, сильного человека", - пояснила Кондратьева.

По словам психолога, мужчинам также эмоционально тяжело чувствовать себя беспомощными и зависимыми от других людей. Такая совокупность факторов может провоцировать деструктивные способы выражения переживания, например, отказ от лечения, несоблюдение врачебных назначений, употребление алкоголя, пояснила Кондратьева.

Заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации Центра им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук Татьяна Семиглазова считает, что уровень стресса больных раком меняется в зависимости от этапа лечения. Наиболее тревожное состояние испытывают люди на этапе постановки диагноза. После того, как человек попадает под контроль онколога, оно ослабевает. Вновь повыситься тревога может после выписки - когда человек переживает по поводу того, как будет адаптироваться к привычной ранее жизни после лечения.

"Лечение и реабилитация наших пациентов проводится мультидисциплинарной командой. В ее центре - конечно, сам пациент, его родственники. В ответе за то, чтобы наши пациенты жили максимально долго и качественно, не только хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, но и клинические психологи, эрготерапевты, физиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре, врачи ассоциированных специальностей - гастроэнтерологи, неврологи, кардиологи, эндокринологи, дерматологи", - пояснила Семиглазова.

НМИЦ онкологии им. Петрова - один из крупнейших федеральных научно-лечебных центров России, который находится в Санкт-Петербурге. Это многопрофильное клиническое, научное и учебное учреждение в области онкологии. В структуре учреждения 17 научных подразделений, 20 клинических отделений, 16 вспомогательных клинических отделений, три амбулаторно-диагностических отделения.