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Команда из Чечни впервые принимает участие в соревнованиях спецназа в Дубае

В международных соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge 2020 принимают участие 54 команды из 30 стран мира

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Команда Российского университета спецназа (РУС) из Чеченской Республики впервые принимает участие в международных соревнованиях специальных подразделений UAE SWAT Challenge 2020 в Дубае (ОАЭ). Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя РУС Александр Коровин.

"В Дубае начались международные соревнования спецназа UAE SWAT Challenge 2020, в котором принимают участие 54 команды из 30 стран мира. Россию представляют три команды подразделений Росгвардии РФ, это команда Российского университета спецназа (РУС) Чеченской Республики, военнослужащие центра специального назначения "Витязь" и сотрудники СОБР "Рысь". Наша команда впервые принимает участие в данных соревнованиях", - сказал он.

Бойцы спецназа из Чечни в 2015 году стали победителями престижных международных соревнований среди спецподразделений на приз короля Иордании, которые проходили в Королевском центре подготовки военных подразделений в Аммане (KASOTC).

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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