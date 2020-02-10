{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские дипломаты в Сербии возложили цветы на могилу посла Российской империи Гартвига

Церемонию, приуроченную ко Дню дипломатического работника, возглавил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко

БЕЛГРАД, 10 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сотрудники дипломатического представительства России в Сербии, военного атташата, российского консульства, торгпредства, Россотрудничества и представители российского бизнеса возложили в понедельник венки и цветы на могилу посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Как сообщил корреспондент ТАСС, в мероприятии участвовали несколько десятков человек.

Церемонию, приуроченную ко Дню дипломатического работника, возглавил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Сегодня мы празднуем День российского дипломата, праздник, существующий уже два десятилетия и дающий возможность сохранить традиции и школу русской дипломатии. Повторяя слова министра Сергея Лаврова, я бы сказал, что это праздник энергичных, увлеченных своим делом людей, верных своей стране. В этом году мы празднуем 75-ю годовщину Победы, поэтому должны в два-три раза активизировать свои усилия в области противодействия фальсификации истории и увековечивания памяти погибшиих", - заявил дипломат.

Посол возложил венок с российским триколором на могилу Гартвига, затем почести царскому дипломату отдали сотрудники российских представительств в Белграде и представители сербской общественности.

Николай Гартвиг - выдающийся русский дипломат начала XX века, один из вдохновителей и создателей Балканского союза против Турции. Назначенный в 1909 году послом в Сербии дипломат пользовался любовью в этой стране и отвечал ей взаимностью. Он дружил с премьером-министром Сербии Николой Пашичем, оказывал огромное влияние на развитие братского государства.

После убийства в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года Гартвиг прикладывал все свое влияние, чтобы не допустить начала мировой войны. Во время напряженных переговоров с послом Австро-Венгрии бароном Гизлем 10 июля 1914 года русский посол умер от обширного инфаркта. По Белграду поползли слухи, что он был отравлен в австрийском посольстве, это вызвало массовые волнения. По просьбе сербских властей прах Гартвига упокоился в Белграде, а его похороны превратились в многотысячное шествие, которое возглавил лично премьер Пашич.

Памятник на могиле Гартвига на Новом кладбище Белграда, установленный на пожертвования сербов и русских в 1939 году, построен в виде часовни в русском стиле с тремя голубыми маковками. В центре надгробья мозаичная икона св. Николая Чудотворца - покровителя всех путешествующих. Символично, что на очень многих могилах вокруг его памятника второй датой указан 1914 год. Война, которую не смог остановить Гартвиг, началась через 18 дней после его смерти и унесла жизни почти трети сербского народа.

В 2017 году Скупщина (парламент) сербской столицы приняла решение назвать одну из улиц Белграда именем российского дипломата.

Теги
РоссияСербия
Реклама на ТАСС
Песков: нападением на представителя СМИ в Чечне должны заниматься правоохранители
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС