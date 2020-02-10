Новый самолет "Аэрофлота" получит имя посла Анатолия Добрынина

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Один из новых самолетов российской авиакомпании "Аэрофлот" получит имя советского дипломата, посла Анатолия Добрынина. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сегодня нам сообщило руководство "Аэрофлота", что в ответ на нашу просьбу один из самолетов, который вступит в строй летом, получит имя Анатолия Добрынина", - сказал он.

100-летие со дня рождения выдающегося дипломата отмечалось в ноябре прошлого года. Этому событию был посвящен документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла".

Добрынин был назначен послом в США в 1962 году при Никите Хрущеве и провел в Вашингтоне без малого четверть века. Ему довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.