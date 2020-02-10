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Лавров анонсировал почтовую марку к 75-летию создания ООН

Министр иностранных дел России отметил, что в дальнейшем подобные инициативы также будут поощряться

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал выпуск почтовой марки в честь 75-летия создания ООН. Об этом он заявил в понедельник на церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

"Насколько мне известно, сейчас на очереди еще одна марка, посвященная другой знаменательной исторической дате - 75-летию создания ООН, - сказал он. - Безусловно, мы продолжим применять усилия по совместному обеспечению связи времен, будем впредь всемерно поощрять такого рода инициативы".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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