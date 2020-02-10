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Песков: Путин уже поручал проверить законность дела "Сети", иное вмешательство невозможно

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что президент неоднократно разбирался с этой ситуацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже давал поручения проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет соответствия закону, никакое другое вмешательство главы государства в следствие невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, - сказал представитель Кремля. - В данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства".

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, 10 февраля семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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