Песков: Путин уже поручал проверить законность дела "Сети", иное вмешательство невозможно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уже давал поручения проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет соответствия закону, никакое другое вмешательство главы государства в следствие невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, - сказал представитель Кремля. - В данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства".

Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, 10 февраля семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе.