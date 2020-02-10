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Песков: материалы главы горного университета об Антарктиде для Путина будут проработаны

Ранее ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко сообщил, что подготовил материалы, однако не хочет говорить о них публично, так как эти документы касаются "огромной проблемы мирового приоритета", связанной с Антарктидой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Документы об "огромной проблеме", связанной с Антарктидой, подготовленные ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, будут переданы президенту России Владимиру Путину после их экспертной проработки. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о судьбе документов, о которых Литвиненко рассказал 6 февраля на совместном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте РФ по науке и образованию, прошедшем под председательством Путина.

"Сейчас сначала эти документы будут проработаны нашими экспертами и при необходимости - соответствующим ведомством в правительстве, а потом уже они будут доведены до главы государства", - заявил представитель Кремля.

На заседании 6 февраля Литвиненко заявил, что подготовил соответствующие материалы, однако не хочет говорить о них публично, поскольку документы касаются "огромной проблемы мирового приоритета", связанной с Антарктидой. По словам ректора, ситуация требует личного вмешательства Путина. В ответ на просьбу журналистов рассказать, о чем идет речь в этих материалах, Песков подчеркнул: "Пока мы суть переписки не будем публичить".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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