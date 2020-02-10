Севший в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки самолет вылетел в Москву

ВОЛГОГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Buta Airways, совершивший вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажирки, вылетел в аэропорт Внуково, сообщила ТАСС представитель администрации волгоградского авиаузла Анастасия Голодова.

"Самолет в 14:14 (13:14 мск) вылетел во Внуково, девушка от госпитализации отказалась, вероятно, теперь в Москву она отправится другим рейсом", - сказала Голодова.

Ранее сообщалось, что по причине плохого самочувствия одного из пассажиров самолет авиакомпании Buta Airways, следовавший по маршруту Гянджа - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 12:39 (11:39 мск)".