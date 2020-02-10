Песков не сомневается, что власти Подмосковья помогут матери 11 детей из Орехово-Зуева

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что подмосковные власти окажут помощь матери 11 детей из города Орехово-Зуево. Об этом он заявил журналистам.

"Я уверен, что после выхода вашего материала, после выхода вашей передачи, подмосковный губернатор моментально отреагирует, - сказал Песков, комментируя сообщение одного из журналистов о том, что женщина испытывает серьезные затруднения с получением детских пособий и жалуется на бездействие местных властей. - Власти Подмосковья очень внимательно относятся к этой теме, очень многое делают, и я думаю, что реакция будет моментальной. Если что, пишите нам".

При этом, комментируя информацию журналистов о том, что женщина планировала написать обращение к Владимиру путину, Песков заметил, что ему не известно, было ли такое получено.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что нужно проверить информацию о нарушениях, допущенных в отношении этой семьи. "То, что вы рассказали, если это соответствует действительности в полной мере, никоим образом не коррелируется с социальной ориентированностью нашего государства и с теми акцентами, которые делал президент во время своего недавнего послания", - заключил Песков.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщил о том, что жительнице подмосковного Орехово-Зуево, родившей одиннадцатого ребенка, трудно получить детские пособия, а ее мужу из-за отсутствия гражданства РФ сложно устроиться на работу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что власти района помогут многодетной семье собрать документы для признания их нуждающимися.