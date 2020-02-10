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Сотрудники посольства России в Армении возложили цветы к памятнику Грибоедову

Посол РФ Сергей Копыркин отметил, что армянские и российские дипломаты на международной арене стоят "на одной передовой линии"

ЕРЕВАН, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российской дипломатической миссии в Армении во главе с послом Сергеем Копыркиным в понедельник по случаю профессионального праздника возложили цветы к памятнику русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову. Как сообщаетр корреспондент ТАСС с места событий, глава дипмиссии РФ после мероприятия сказал журналистам, что братские отношения Еревана и Москвы находят свое отражение и в дипломатических связях.

"Армения и Россия - стратегические партнеры, а армянский и русский народы - братья. Все это отражается и в наших дипломатических отношениях, которые носят довольно интенсивный характер. Действительно, отношения между нашими дипломатическими службами близки и непосредственны", - отметил посол РФ.

По словам Копыркина, у Армении и России есть много общих проблем и интересов, а армянские и российские дипломаты на международной арене стоят "на одной передовой линии".

Грибоедов и армяне

Грибоедов широко известен и уважаем в Армении не только как писатель, но и как дипломат, отстаивавший интересы армянского народа. Считается, что именно ему удалось добиться разрешения на свободное переселение армян из Персии (Ирана) по условиям Туркманчайского договора (1828 год). В Ереване его именем названы школа и одна из улиц. В 1975 году был установлен памятник Грибоедову, надпись на постаменте которого гласит: "Александру Грибоедову от благодарного армянского народа".

Организаторами мероприятий в Армении, посвященных юбилею Грибоедова, стали посольство РФ, Российский центр науки и культуры в Ереване и Институт востоковедения Российско-армянского университета. 225-летие со дня рождения русского писателя и дипломата отмечается в этом году во многих странах. Сообщества литераторов, преподавателей, дипломатов, а также этнокультурных и библиотечных организаций России, Армении, Грузии и Ирана объявили 2020 год Международным годом Грибоедова. Во многих странах запланированы конференции, круглые столы, творческие встречи, выставки и флешмобы, посвященные писателю.

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АрменияРоссия
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