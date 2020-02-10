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В Мадриде по случаю Дня дипломата почтили память российского посла Будберга

Он возглавлял российскую дипмиссию в Испании с 1909 по 1916 год

МАДРИД, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Испании возложили в понедельник в Мадриде цветы к могиле Федора Будберга (1851-1916), возглавлявшего российскую дипмиссию в Испании с 1909 по 1916 год.

По случаю Дня дипломатического работника посол России Юрий Корчагин и сотрудники диппредставительства посетили Британское кладбище в испанской столице. Там они почтили память своего коллеги и возложили цветы к его могиле.

Будберг умер в 1916 году в Мадриде. Место его захоронения было установлено лишь в 2015 году.

Российские дипломаты отмечают 10 февраля свой профессиональный праздник - День дипломатического работника. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Дату 10 февраля выбрали потому, что в этот день в 1549 году в исторических источниках появляется первое документальное упоминание о специальном дипломатическом ведомстве - Посольском приказе, хотя и дипломатия, и профессиональные дипломаты появились на Руси задолго до этого времени.

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