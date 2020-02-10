CNN: в США запустили самый большой в мире фейерверк

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. В городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо запустили самый большой в мире фейерверк в честь ежегодного зимнего карнавала. Снаряд, как сообщил телеканал CNN , весил более тонны и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фейерверк, весящий около 1270 кг и по массе сопоставимый с Toyota Corolla, был запущен с горы из восьмиметровой закопанной стальной трубы. Скорость заряда, по данным CNN, составила примерно 482,7 км/ч, а высота полета 670 м. На создание заряда потратили около семи лет, рассказал руководитель проекта Тим Борден.

За фейерверком наблюдал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса, который сразу признал данный запуск самым крупным в мире одиночным фейерверком. Команде разработчиков вручили специальный сертификат. Пиротехники, как напоминает CNN, еще в прошлом году пытались побить мировое достижение, однако тогда снаряд взорвался слишком рано. "В прошлом году мы думали, что оболочка [снаряда] была недостаточно толстой, чтобы выдержать взрыв, который отправил бы его в воздух", - подчеркнул Борден.

Прежним рекордсменом считался фейерверк, запущенный в ОАЭ в 2018 году. Его вес составлял около 1087 кг.