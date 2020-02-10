Поправки о маткапитале внесут к законопроекту, уже принятому в первом чтении

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, будет предложена к законопроекту об использовании этих средств для строительства дома, который уже принят в первом чтении. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Он отметил, что данная тема обсуждалась на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем думской фракции единороссов Сергеем Неверовым. На ней была "достигнута договоренность о том, что для того, чтобы ускорить принятие норм, касающихся реализации послания президента в части регулирования материнского капитала, создания новых возможностей, увеличения его размера, принятия решения о том, что материнский капитал будет положен семье уже после рождения первого ребенка, для ускорения этого процесса" данные предложения в качестве поправки будут внесены в уже рассматриваемый законопроект. "Мы внесем данные предложения в качестве поправки в законопроект, принятый нами в первом чтении", - уточнил Исаев.

По его словам, Госдума сейчас обсуждает вопрос о проведении голосования по этому законопроекту во втором и третьем чтениях уже на этой неделе.