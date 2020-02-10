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Госдума 13 февраля обсудит проект об ужесточении ответственности за продажу насвая и снюса

Согласно законопроекту, продажа насвая и снюса влечет наложение штрафа в размере от 15 тыс. до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

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"Будет рассмотрен также законопроект, поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые усиливают административную ответственность, увеличивают размеры штрафов за незаконную продажу насвая и снюса", - сказал Исаев, говоря о планах работы парламентариев на четверг.

Согласно тексту инициативы, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены более мягкие санкции. Штраф для граждан составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В рассматриваемом законопроекте дифференциация между продажей взрослым и несовершеннолетним гражданам отсутствует.

5 февраля документ был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Инициатива была внесена в нижнюю палату группой депутатов еще в начале 2018 года.

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