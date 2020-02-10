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Власти Москвы выделят более 450 млн рублей на "разгон облаков" в 2020 году

В 2019 году эти работы обошлись городскому бюджету в 410 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти столицы в текущем году выделят на "разгон облаков" перед праздниками 1, 9 мая, 12 июня и на День города более 450 млн рублей, что на 40 млн больше, чем в прошлом году, следует из документов на портале госзакупок.

"Оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2020 году праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня города <...> Начальная (максимальная) цена контракта - более 451,8 млн рублей", - говорится в документе.

По информации на портале, закупку разместил департамент Москвы по конкурентной политике. Заявки от организаций на проведение работ принимаются до 2 марта 2020 года.

Как сообщалось, в 2019 году столичные власти выделяли на "разгон облаков" перед праздниками 1, 9 мая, 12 июня и на День города 410,56 млн рублей, в 2018-м - 400 млн, в 2017-м - 293 млн.

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