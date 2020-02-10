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На выплаты классным руководителям планируют направить около 172 млрд руб.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство России направит до 2022 года порядка 172 млрд рублей на специальные выплаты классным руководителям. Соответствующий проект подготовлен Минпросвещения РФ и размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Как заявили в Минпросвещения РФ, министерство разработает программу по поддержке классных руководителей.

"Проектом постановления предполагается направить бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 год Министерству просвещения РФ для предоставления в 2020, 2021 и 2022 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работниками", - говорится в документе.

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