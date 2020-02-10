Российские дипломаты в Анкаре почтили память посла РФ в Турции Андрея Карлова

Мероприятие было приурочено ко Дню дипломатического работника, в нем приняли участие работники дипломатического представительства, военного атташата, российского консульства, торгпредства и Россотрудничества, а также послы стран-членов СНГ и представители Министерства иностранных дел Турции. После церемонии перед гостями выступили ученики школы при посольстве РФ в Анкаре, которые в том числе зачитали стихотворение Евгения Примакова "Я твердо все решил...".

"Хочу напомнить, что многие наши сотрудники сейчас находятся на задании, кто-то на переговорах, кто-то в дороге. Поэтому поздравляем всех тех, кто сегодня здесь собрался, наших коллег - послов государств СНГ, с которыми мы дружим и считаем, что сегодня это также и их профессиональный праздник, потому что мы все из одного корня. Поздравляем наших коллег из турецкого министерства иностранных дел, представители которого сегодня здесь находятся. И, помня о том, что наши товарищи на работе, поздравляем и их, ныне отсутствующих", - сказал в приветственной речи посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Ранее в понедельник ученики посольской школы в сопровождении советника посольства и атташе по вопросам культуры Александра Сотниченко возложили цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова, установленному на здании Анкарского дома турецко-российской дружбы, где в начале ХХ века располагалась российская дипмиссия.