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Циклон принесет в регионы Центральной России мокрый снег и сильный ветер

В большинстве областей, по словам синоптиков, дневная температура будет около ноля градусов

ТАСС, 10 февраля. Ветер до 20 м/с, мокрый снег и потепление ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа в ближайшие двое суток. Об этом сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и ГУ МЧС.

Главное управление МЧС по Воронежской области объявило штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. По данным Воронежского областного гидрометцентра, в регион с северо-запада придет циклон, который принесет потепление и осадки. Так, во вторник днем температура воздуха поднимется до нуля градусов, возможен мокрый снег, ночью небольшой мороз до 1-2 градусов. Такая же погода ожидается в Липецкой области.

"Ветер до 20 м/с, снег ожидаются в Орловской области в ближайшие двое суток. Температура воздуха с "зимних" минус 15 поднимется до 1 мороза ночью, плюс 1 днем", - сказала ТАСС дежурный синоптик регионального ЦГМС, уточнив, что во вторник вечером возможна гололедица на дорогах. В Калужской области будет плюс 2 градуса днем, минус 1 ночью, осадки в виде мокрого снега. Синоптики уточнили, что в регионе будет сильный ветер, до 16 м/с, не исключена метель.

Спасатели в Курской и Белгородской областей в первый день рабочей недели предупреждают жителей регионов о значительном усилении вера, местами до 20 м/с, без существенных осадков. "Температура воздуха ночью - 7-12 градусов мороза, местами до 17 градусов мороза, днем - до минус 6 градусов", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области. Небольшое потепление ожидается со вторника в Курской области, днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, ночью похолодает до 4 градусов мороза. По данным синоптиков, морозы до 16-19 градусов, установившиеся в Тамбовской области в последние два-три дня, уже во вторник сменятся малоснежной и мягкой погодой с тремя градусами мороза, возможен гололед.

Теплее всего будет в Смоленской и Тверской областях: днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, ночью опустится до 3 градусов мороза. Во вторник ожидается мокрый снег, дождь, ветер до 18 м/с. В Брянской, Костромской, Ярославской областях ожидаются дождь, мокрый снег, порывистый ветер до 17 м/с, сообщается на сайтах местных гидрометцентров. В Белгородской, Владимирской и Рязанской областях днем будет около нуля, ночью - минус 5. Региональные синоптики также предупреждают о дожде, мокром снеге, ветре до 16 м/с.

В Ивановской области днем и ночью будет минус 1 градус. В среду днем - 1 градус тепла, пройдет мокрый снег, ночью до минус 2. Пасмурно и снежно будет в Тульской области, где во вторник ожидается 4 градуса мороза ночью, 2 градуса тепла днем, а в среду - около нуля ночью, плюс 1 днем.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьЯрославская область
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