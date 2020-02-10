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В школах Саратова на неделю продлили карантин из-за ОРВИ

По данным администрации, школьники также не смогут посещать кружки и секции

САРАТОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Карантин из-за ОРВИ и гриппа во всех школах города Саратова продлен еще на неделю, до 15 февраля включительно. Таким образом, дети не будут посещать общеобразовательные учреждения более двух недель, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в понедельник.

Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.

"На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратову <...> с 11 по 15 февраля включительно учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях приостановлен", - сообщили в пресс-службе.

По данным администрации, школьники также не смогут посещать кружки и секции, так как на вынужденные каникулы ушли и учреждения дополнительного образования Саратова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона, на время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно.

Теги
РоссияСаратовская область
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