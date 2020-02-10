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МВД вводит новые бланки для справок о судимости с защитой от подделок

Теперь справки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новые справки о наличии или отсутствии судимости ввело МВД РФ, они теперь имеют специальные знаки для защиты от подделок. Об этом отмечается в сообщении на сайте ведомства.

"Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Они будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка - двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст "МВД России")", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении МВД отмечается, что список ведомств, требующих от граждан справки о наличии судимости, постоянно расширяется. Новые справки теперь будет необходимо предоставлять, в том числе при трудоустройстве на работу в государственные и частные учреждения.

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